В Умбе открыли пространство «Сопки.Спорт»

Спортсменам помогают инструкторы. Фото: t.me/pmo51

Губернатор Андрей Чибис открыл в Умбе новое пространство «Сопки.Спорт». Помещение площадью почти 280 квадратных метров находится на первом этаже одного из корпусов школы.

- Спортсменам помогают инструкторы. Спортзал могут посещать бесплатно молодые северяне от 14 до 35 лет, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Зал оборудован кардио и силовыми тренажерами, наборами гирь и гантелей, грифами и другими спортивными инструментами и инвентарем.

Напомним: в Мурманске на улице Беринга откроются «Сопки.Спорт».

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