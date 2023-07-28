На выходных в Мурманской области ожидаются грозы, дожди и сильный ветер

29 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Вологодской области на север Финляндии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выходных в Мурманскую область нагрянут грозы и сильные дожди. Компанию им также составит порывистый ветер.

- 29 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Вологодской области на север Финляндии. В регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах грозы и порывистый ветер, температура воздуха днем +11+16, на востоке области до +21, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

30-31 июля область будет находиться в малоградиентном барическом поле. Все также пройдут дожди, на востоке региона воздух прогреется до +20+24.

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