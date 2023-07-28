В Мурманске на спортивном фестивале «Гольфстрим» покажут огненное шоу

Добраться на место проведения праздника можно будет на бесплатных автобусах. Фото: администрация Мурманска

Стала известна дата проведения традиционного мурманского фестиваля «Гольфстрим». Праздник спорта отметят 9 сентября, на Кольском мосту.

- Церемония открытия фестиваля состоится в 14.00 на левом берегу Кольского залива. Культурная программа «Гольфстрима» будет очень насыщенной. При поддержке правительства Мурманской области сделаем все, чтобы и участники соревнований, и гости остались довольны, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Кульминацией фестиваля станет огненное шоу. Добраться на место проведения праздника можно будет на бесплатных автобусах.

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