Скончался в карете «скорой». Под Мончегорском произошло страшное ДТП с автовозом и Kia

Фото: УГИБДД по Мурманской области

Днем 28 июля под Мончегорском произошло страшная авария, которая унесла жизнь человека. На 1274-м километре трассы Р-21 «Кола» водитель Kia вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автовозом Volvo. Последствия аварии попали на видео.

- После ДТП очевидцам удалось эвакуировать пострадавшего мужчину из легкового автомобиля до его возгорания. Пострадавшего передали медикам, прибывшим на место аварии, однако от полученных травм мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

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