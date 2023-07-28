В Мурманске из пожара в доме на улице Гаджиева спасли 11 человек

На месте происшествия работали 17 спасателей, 6 единиц техники. Фото: vk.com/murman01

Вечером 27 июля в Мурманске случился пожар в девятиэтажном доме на улице Гаджиева, 2/47. Из горящего здания спасли 11 человек, трех из которых обслужила бригада скорой помощи.

- В 21.19 ликвидировано открытое горение, в 21.34 пожар полностью потушили. На эвакуационной лестнице 1, 2 и 3-го этажей сгорела мебель и личные вещи на общей площади 25 квадратных метров, закопчены стены с первого по девятый этаж, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали 17 спасателей, 6 единиц техники. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru