Tele2 поможет найти домашнего питомца

Чтобы хозяин не боялся потерять питомца, на ошейник крепится специальный трекер с SIM-картой. Фото: Теле2

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает владельцам кошек и собак приобрести для своих четвероногих друзей умные ошейники. Чтобы хозяин не боялся потерять питомца, на ошейник крепится специальный трекер с SIM-картой. Благодаря такому устройству можно записать SOS-контакты для связи с владельцами и отследить местонахождение любимцев.

По данным Всероссийской системы поиска пропавших животных Pet911, в стране каждый день теряется примерно 300 питомцев. На поиски могут уйти дни, но шансы найти домашнего питомца выше всего в первые сутки после пропажи. Ускорить поиски поможет приобретение ошейника с GPS-навигатором, который точно определяет местонахождение животного.

Tele2 поддерживает ответственное отношение к животным и помогает владельцам быть на связи с домашними питомцами. В своих салонах и на сайте оператор предлагает приобрести ошейник с GPS-трекером Pet Radar. В комплект с устройством входят SIM-карта Tele2 с тарифом «Интернет для вещей», оплаченным на год, и ошейник с логотипом оператора. На такой диджитал-аксессуар можно не только позвонить и послушать, чем занят ваш питомец, но и записать SOS-контакты. Если любимец потеряется, нашедшему достаточно нажать на кнопку, и SOS-устройство отправит уведомления всем контактам. Кроме того, можно установить разрешенные геозоны и обозначить территорию, за границы которой не должно выходить животное. Когда границы нарушаются – владелец получает оповещение.

Отслеживать геолокацию животного с помощью специального приложения Geozone Care могут пользователи смартфонов как на базе Android, так и на базе IOS. Приобрести полезный гаджет можно в столичных салонах Tele2, которые обозначены на карте.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2022 года показатель NPS превосходит результат ближайшего конкурента на 10 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях: tele2.ru, vk.com/tele2.

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