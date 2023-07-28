Под Апатитами медведь чуть не зашел в гости к северянам

Косолапого, который так и норовился зайти домой к северянам, сняли на видео. Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Апатитами в людские угодья пришел медведь. Косолапого, который бродил в поисках чего-нибудь вкусненького и так и норовился зайти домой к северянам, сняли на видео.

- Это произошло на дачах, где расположен старый аэропорт. Видео прислала родственница сотрудника редакции, - сообщили в Telegram-канале Народное телевидение Хибины.

Напомним: жители Мурманской области стали чаще сообщать о встречах с медведями.

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