Жителей Мурманской области предупреждают о сильном дожде

Рекомендуется по возможности воздержаться от прогулок и поездок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных в Мурманской области ухудшится погода. По прогнозам мурманского гидрометцентра, утром и днем 29 июля местами ожидаются сильные дожди.

- Рекомендуется по возможности воздержаться от прогулок и поездок, соблюдать осторожность на улице, так как видимость снижается, - отметили в МЧС региона.

Напомним: порт Мурманска может перестать быть незамерзающим из-за «коллапса» Гольфстрима.

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