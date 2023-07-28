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НовостиОбщество28 июля 2023 10:16

На семейном фестивале в Мурманске разыграют 50 килограммов арбузов

Праздник «Экватор лета» состоится 30 июля
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Праздник пройдет в ТРК Plazma.

Праздник пройдет в ТРК Plazma.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманске на большом семейном фестивале «Экватор лета» разыграют 50 килограммов сладкой летней ягоды - арбуза. Помимо вкусных подарков, гостей праздника также ждут мастер-классы, концерты, квизы и разные творческие площадки.

- Выступят талантливые мурманские исполнители. В перерывах между творческими номерами любой желающий сможет попробовать сыграть на барабанах и даже исполнить любимую песню с настоящей рок-группой, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Праздник состоится 30 июля в 15.00 в ТРК Plazma.

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