На семейном фестивале в Мурманске разыграют 50 килограммов арбузов

Праздник пройдет в ТРК Plazma. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманске на большом семейном фестивале «Экватор лета» разыграют 50 килограммов сладкой летней ягоды - арбуза. Помимо вкусных подарков, гостей праздника также ждут мастер-классы, концерты, квизы и разные творческие площадки.

- Выступят талантливые мурманские исполнители. В перерывах между творческими номерами любой желающий сможет попробовать сыграть на барабанах и даже исполнить любимую песню с настоящей рок-группой, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Праздник состоится 30 июля в 15.00 в ТРК Plazma.

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