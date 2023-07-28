Забрала у детей полмиллиона рублей. Женщину ждет суд за мошенничество в Мурманске

По горячим следам злоумышленницу задержали в одном из аэропортов Москвы. Фото: скрин видео mvdmedia.ru

В Мурманске завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которая в качестве курьера работала на мошенников и обманула детей на полмиллиона рублей. Женщину обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ.

Напомним: восьмилетнему ребенку на домашний телефон позвонил незнакомец, сообщив, что его мама пострадала в ДТП и для проведения сложной операции нужно 500 тысяч рублей. Затем трубку взяла женщина, которая плакала и просила передать курьеру все накопления семьи.

- Мальчику показалось, что он разговаривает со своей мамой, поэтому у него не возникло подозрений. Ребенок нашел деньги в одном из шкафов, а также взял из своей копилки личные сбережения, положив все купюры в коробку. В этот момент из школы пришел девятилетний брат мальчика, который также вступил в разговор. Братья выполнили все указания, оставив деньги у двери квартиры, которую затем забрала «курьер», - сообщили в МВД России.

О произошедшем вскоре узнала мама ребят. Осознав, что сыновья стали жертвой аферистов, женщина обратилась в полицию.

По горячим следам злоумышленницу задержали в одном из аэропортов Москвы. Она пояснила, что приехала в Мурманскую область, получив предложение о работе от неизвестных. Через мессенджер женщина узнавала адреса, по которым необходимо забрать деньги, а затем переводила их на указанные банковские счета. Часть полученных средств оставляла себе в качестве заработка. Полицейские забрали у нее 95 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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