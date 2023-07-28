Порт Мурманска может перестать быть незамерзающим из-за «коллапса» Гольфстрима

Эксперт считает, что Гольфстрим начнет большую часть своих вод перебрасывать в сторону Португалии. Фото: Олег ФИЛОНОК

Незамерзающий порт Мурманска может перестать быть незамерзающим. По словам океанолога, к этому может привести «коллапс» Атлантической меридиональной оборотной циркуляции, включающий в себя теплое течение Гольфстрим. Разрушение прогнозируется на нынешнее столетие.

- Скорее всего, Гольфстрим начнет большую часть своих вод перебрасывать в сторону Португалии, то есть усилится южная ветвь, а северная ветвь, которая называется Северо-Атлантическим течением, продолжение которого подходит к Мурманску, может ослабнуть. Возможно, город перестанет быть незамерзающим портом, - поделился с РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

Также эксперт добавил, что ледники в Арктике продолжают таять из-за глобального потепления.

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