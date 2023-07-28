Экс-сотрудник мэрии Мурманска получил условный срок за взятку в виде кофемашины

Чиновник получил технику, пообещав местному предпринимателю закрывать глаза на нарушения с его стороны. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывшего замначальника управления Ленинского округа Мурманска осудили за взятку в виде кофемашины. Его обвиняли по части 3 ст. 290 УК РФ.

Чиновник получил технику, пообещав местному предпринимателю закрывать глаза на нарушения с его стороны, а именно на незаконную торговлю в городе.

- Подсудимый лично получил взятку в виде кофемашины стоимостью 44 990 рублей, то есть в значительном размере, за незаконные действия, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Мужчину признали виновным, назначив наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в органах местного самоуправления на такой же срок. На основании статьи 73 УК РФ наказание постановлено условно с возложением на период испытательного срока определенных обязанностей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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