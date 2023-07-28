Инвалиду из Кандалакши перестали платить пенсию из-за учебы зарубежом

В суде был доказан факт временного выезда молодого человека в иностранное государство. Фото: Даниил ОПАРИН

19-летнему кандалакшанину, который с детства является инвалидом третьей группы, перестали выплачивать соцпенсию по инвалидности и ежемесячную денежную компенсацию из-за его учебы заграницей.

Отделение Соцфонда по Мурманской области прекратило выплаты молодому человеку с 1 сентября 2022 года, так как он очно обучается в другой стране. Прокуратура встала на защиту интересов северянина, направив иск в суд, чтобы признать незаконными решения о прекращении соцвыплат.

- В суде был доказан факт временного выезда молодого человека в иностранное государство, поэтому отделение Соцфонда обязано возобновить выплаты заявителю, - сообщили в прокуратуре региона.

Теперь кандалакшанин вновь будет получать положенные средства.

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