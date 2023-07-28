ВЭБ.РФ выделил первую часть средств на закупку новых троллейбусов для Мурманска

Сумма проекта составляет более 650 миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставила первую часть денег для льготного финансирования по проекту обновления троллейбусного парка Мурманска. Напомним: до осени город получит 30 троллейбусов в лизинг, благодаря чему доля устаревшего парка снизится с 44% до 19%.

- Сумма проекта составляет более 650 миллионов рублей. Соответствующие договоры партнеры заключили в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году, - сообщили ТАСС в пресс-службе ВЭБ.РФ.

По данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, доля перевозок городским электротранспортом в Мурманске сейчас составляет 51%.

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