Мурманские спасатели провели занятие по беспарашютному десантированию с вертолета

Первая тренировка проводилась без подъема в воздух. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС провели занятие по беспарашютному десантированию с борта вертолета МИ-8. Специалисты впервые увидели новейший вертолет, познакомились с экипажем и с техническими средствами.

Первая тренировка проводилась без подъема в воздух.

- Подобные занятия проводятся для улучшения качества выполняемых задач, стоящих перед нашим подразделением. Во время наземной тренировки нам удалось отработать десантирование беспарашютным способом и ознакомиться с бортовым оборудованием. Опробовали применение лебедки - одновременный спуск двух спасателей и подъем пострадавшего на борт на носилках, - пояснил спасатель 2-го класса МЧС России Денис Михалкинский.

Напомним: в начале июля вертолет МЧС совершил первый рабочий вылет для спасения туриста в Хибинах.

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