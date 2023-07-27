Житель Мурманска устроил дебош в кафе на улице Полярные Зори

Оказавшего сопротивление 31-летнего мурманчанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске росгвардейцы выезжали по сигналу тревоги в кафе, что находится на улице Полярные Зори. Один из посетителей пытался устроить в заведении дебош.

- Администратор заведения рассказал, что в помещении находится агрессивный мужчина. До приезда правоохранителей он пытался спровоцировать драку с гостями, а также выражался матом в адрес работников. Уходить посетитель отказывался, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

Оказавшего сопротивление 31-летнего мурманчанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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