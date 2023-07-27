В Мурманской области провели 293 цикла ЭКО страдающим бесплодием семьям

В Мурманской области за полгода провели 293 полных циклов ЭКО семьям, которые страдают бесплодием. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области за полгода провели 293 полных цикла ЭКО семьям, которые страдают бесплодием. Выполнено 86% годового плана.

Процедура ЭКО проводится на базе перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра.

- Консультирование, обследование, лечение пациенток проводят врачи Заполярья, а эмбриологический этап происходит в головной клинике в Санкт-Петербурге. Раньше для этого женщинам приходилось выезжать туда на 28 суток, а теперь на три дня, - сообщили в минздраве региона.

В рамках нацпроекта «Демография» на эти цели выделено более 24,5 миллиона рублей. Процедура экстракорпорального оплодотворения проводится бесплатно по полису ОМС.

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