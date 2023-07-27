Водителей предупреждают о реверсивном движении на трассе Р-21 «Кола»

Реверсивное движение организовано по съездам 1 и 3 со 2 августа по 4 сентября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Упрдор «Кола» предупреждает водителей об изменении схемы движения вблизи места возведения транспортной развязки на 380-м километре трассы Р-21 «Кола». Реверсивное движение организовано по съездам 1 и 3 со 2 августа по 4 сентября.

- Просим водителей учитывать это обстоятельство и заблаговременно планировать поездки по указанному направлению, а при движении по участку, где предусмотрены ограничения, следовать сигналам регулировщиков, светофоров и предписаниям дорожных знаков, - сообщили в ведомстве.

Напомним: в Североморске с 26 по 30 июля ограничат движение транспорта.

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