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НовостиПроисшествия27 июля 2023 11:56

Двоих жителей Снежногорска ждет суд за незаконную охоту на лосей

Браконьеры из Снежногорска незаконно убили и разделали две туши лосей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Биоресурсам РФ был причинен особо крупный ущерб на сумму 640 тысяч рублей.

Биоресурсам РФ был причинен особо крупный ущерб на сумму 640 тысяч рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области будут судить двоих жителей Снежногорска, который занимались незаконной охотой на лосей. Мужчин обвиняют по части 2 ст. 258 УК РФ.

Как установило следствие, 3 марта этого года, находясь в избе вблизи озера Чингалас в Кольском районе, северяне вступили между собой в преступный сговор. Они убили и разделали две туши лосей, которые погрузили в свой автомобиль и направились в сторону дома.

В итоге биоресурсам РФ был причинен особо крупный ущерб на сумму 640 тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу. Браконьерам грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области за неделю выявили 17 нарушений правил рыболовства.

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