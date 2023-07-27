Двоих жителей Снежногорска ждет суд за незаконную охоту на лосей

Биоресурсам РФ был причинен особо крупный ущерб на сумму 640 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области будут судить двоих жителей Снежногорска, который занимались незаконной охотой на лосей. Мужчин обвиняют по части 2 ст. 258 УК РФ.

Как установило следствие, 3 марта этого года, находясь в избе вблизи озера Чингалас в Кольском районе, северяне вступили между собой в преступный сговор. Они убили и разделали две туши лосей, которые погрузили в свой автомобиль и направились в сторону дома.

В итоге биоресурсам РФ был причинен особо крупный ущерб на сумму 640 тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу. Браконьерам грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области за неделю выявили 17 нарушений правил рыболовства.

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