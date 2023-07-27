В Кандалакше отправили на штрафстоянку самокат за отсутствие прав у водителя

Двухколесный транспорт молодого человека доставили на штрафстоянку. Фото: КАНДАЛАКША ОНЛАЙН / vk.com/kandaone

В Кандалакше в районе Морской набережной поймали владельца электросамоката без водительских прав. Двухколесный транспорт молодого человека доставили на штрафстоянку.

Как объяснили в полиции, подобный электросамокат характеризуется как мопед, поэтому нужно иметь водительское удостоверение.

- В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, поскольку по своим техническим характеристикам электросамокат, которым управлял мужчина, имеет мощность более 0,25кВт и способен развивать скорость до 45 км/ч, что относит его к категории мопедов. Это обязывает водителя иметь удостоверение категории «М» или любой другой категории водительских прав, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: сломавший столб на Кольском проспекте в Мурманске водитель оказался пьяным.

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