В Кандалакше горит металлический ангар

Днем 27 июля в Кандалакше произошел серьезный пожар. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Днем 27 июля в Кандалакше произошел серьезный пожар. Вспыхнул металлический ангар, от которого валит густой черный дым.

- Ангар находится на улице Партизанской. В 13.44 объявлен ранг пожара 1 БИС, в 13.59 возгорание локализовали. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, - сообщила «КП»-Мурманск» начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Напомним: в Мурманске спустя 10 часов потушили серьезный пожар на улице Свердлова.

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