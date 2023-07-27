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НовостиОбщество27 июля 2023 11:17

В Мурманске почтили память детей-жертв войны на Донбассе

Митинг прошел на улице Ленинградской
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманске состоялся митинг «Мы помним о вас» в День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске состоялся митинг «Мы помним о вас» в День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске состоялся митинг «Мы помним о вас» в День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Он прошел на улице Ленинградской.

- Нельзя выразить словами, сколько боли и скорби в этой трагедии, сколько невинных детских жизней потеряно. Мы всегда будем помнить о маленьких ангелах, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Мероприятия, посвященные этому дню, проходят по всей России. В городе также состоялась акция «Письмо детям Донбасса».

Напомним: Андрей Чибис сообщил о гибели двоих северян на спецоперации.