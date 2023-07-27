Сделал массаж сердца до приезда «скорой». Молодой человек из Гаджиево спас женщине жизнь

Житель Гаджиево Богдан Миронюк спас женщину, вовремя оказав ей экстренную помощь. Молодого человека поблагодарила дочь северянки. Фото: администрация ЗАТО Александровск

Житель Гаджиево Богдан Миронюк спас женщину, вовремя оказав ей экстренную помощь. Молодого человека поблагодарила дочь северянки.

- Хотела бы выразить признательность, поблагодарить дворника, работающего на участке дома № 80, - отметила девушка. - Сделал моей маме массаж сердца до приезда «скорой», пока другие попросту растерялись. Спасибо вам!

Богдан Миронюк работает в УК «Алмаз». За важный поступок его также поблагодарили в администрации ЗАТО Александровск.

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