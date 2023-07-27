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НовостиОбщество27 июля 2023 11:11

Сделал массаж сердца до приезда «скорой». Молодой человек из Гаджиево спас женщине жизнь

Дворник из Гаджиево спас женщине жизнь
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Житель Гаджиево Богдан Миронюк спас женщину, вовремя оказав ей экстренную помощь. Молодого человека поблагодарила дочь северянки. Фото: администрация ЗАТО Александровск

Житель Гаджиево Богдан Миронюк спас женщину, вовремя оказав ей экстренную помощь. Молодого человека поблагодарила дочь северянки. Фото: администрация ЗАТО Александровск

Житель Гаджиево Богдан Миронюк спас женщину, вовремя оказав ей экстренную помощь. Молодого человека поблагодарила дочь северянки.

- Хотела бы выразить признательность, поблагодарить дворника, работающего на участке дома № 80, - отметила девушка. - Сделал моей маме массаж сердца до приезда «скорой», пока другие попросту растерялись. Спасибо вам!

Богдан Миронюк работает в УК «Алмаз». За важный поступок его также поблагодарили в администрации ЗАТО Александровск.

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