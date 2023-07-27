Не захотела идти в магазин. 19-летний житель Апатитов избил девушку и устроил погром в ее квартире

Полиция проводит проверку, оценивается ущерб, а также тяжесть причиненных апатитчанке травм. Фото: скриншот видео / vk.com/hibinform

Вечером 26 июля в доме на улице Ферсмана, 43 в Апатитах разгорелась серьезная ссора между парой возлюбленных, которая переросла физическую расправу со стороны молодого человека. Как выяснили прибывшие на место полицейские, 19-летний парень устроил жуткий погром в квартире девушки и избил ее.

- Молодой человек пришел домой и попросил сходить девушку в магазин, однако получил отказ. После этого он выгнал ее из квартиры. Северянка спустилась вниз и стояла рядом с подъездом, когда он вновь попросил ее сходить в магазин. Получив несколько раз отрицательный ответ, мужчина из личной неприязни начал портить имущество, находящееся в квартире, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Полиция проводит проверку, оценивается ущерб, а также тяжесть причиненных апатитчанке травм.

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