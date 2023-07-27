Хоккеисты «Мурмана» отправятся на турнир Кубка России в Ульяновск

Хоккеисты команды «Мурман» вовсю готовятся к новому сезону, который начнется в августе. Фото: Администрация города Мурманска

Хоккеисты команды «Мурман» вовсю готовятся к новому сезону, который начнется в августе. Первым делом они отправятся на турнир Кубка России, который пройдет в Ульяновске.

- Спортсмены усиленно тренируются и готовятся достойно представлять Мурманск на всероссийском уровне. Желаю команде успехов в новом сезоне! - подчеркнул глава города Игорь Морарь.

В этом году коллектив пополнили сразу несколько новичков. Игорь Морарь особенно отметил двух из них - молодого вратаря Романа Тангяна и мурманчанина Максима Кирбаба.

Напомним: пловец из Мурманской области получил «золото» и две «бронзы» на Кубке России.

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