Школы Мурманска приводят в порядок перед новым учебным годом

Всего в этом году планируется обновить территории 8 образовательных учреждений. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске к новому учебному году подготавливают школы. Работа по обновлению ведется не только в кабинетах, но и на прилегающих к учебным заведениям территориям.

Так, у школы № 38 заменили бордюрные камни, уложили новый асфальт. Также более комфортным и безопасным стал участок у школы № 37. Там же заменили окна.

- У школы № 26 работы в самом разгаре. Здесь также ремонтируют фасад, устанавливают новые стеклопакеты, обустроены две спортивно-игровые площадки, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Всего в этом году планируется обновить территории 8 образовательных учреждений. Помимо перечисленных, это школы № 18, 23, 56, филиал школы № 27, гимназия № 5.

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