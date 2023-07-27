Птичий грипп в Мурманской области распространился не дальше серебристых чаек

В Мурманской области все еще гуляет птичий грипп. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области все еще гуляет птичий грипп. Болезнь выявили у чаек, но дальше этих пернатых инфекция, к счастью, не распространилась.

- Высокопатогенный птичий грипп не вышел дальше популяции серебристых морских чаек. Среди людей инфекции не выявлено. Птичий грипп проявляется очень быстро и если вирус передастся человеку, то подключится Роспотребнадзор, - сообщили Nord-News в пресс-службе правительства Мурманской области.

Эпизоотические очаги болезни выявлены в районе озера Секретарское в Териберке и в районе побережья губы Ура и устья реки Ура. Ветеринары там дежурят каждый день.

В Мурманске тоже находят мертвых чаек, но сигналов о птичьем гриппе пока нет.

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