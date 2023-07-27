Осенью в Мурманской области откроют четыре новых модельных библиотеки

Всего на обновление библиотек область получила 40 миллионов рублей из федерального бюджета. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области осенью этого года появятся еще четыре модельные библиотеки. Всего на обновление библиотек область получила 40 миллионов рублей из федерального бюджета.

Как уточнили в минкультуры региона, модернизация коснется Центральной библиотеки имени Н.В. Колычева в Кандалакше, городской библиотеки в Мурмашах, филиала № 5 Центральной городской библиотеки Мурманска и библиотеки поселка Высокий.

Всего в Заполярье сейчас работают 20 современных и комфортных модельных библиотек, это самый высокий показатель по СЗФО и четвертый – по всей России.

Напомним: из Мурманска 1 августа стартует уникальный книжный автопробег «Дорога на маяк».

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