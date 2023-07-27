Ночью в Кольском районе сгорела дача

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ МО

Минувшей ночью в Кольском районе, на 38-м километре автодороги Кола-Лотта, вспыхнули две постройки, в том дача. На месте происшествия работали семь спасателей.

- В 01.44 ликвидировали открытое горение, а в 04.43 пожар полностью потушили. Повреждены два деревянных строения на общей площади 48 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Напомним: вспыхнувший на Кольском проспекте автобус потушили.

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