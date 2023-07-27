«Как колдуны какие-то или маги». На полуострове Рыбачий туристы прошли необычный обряд

Туристы на полуострове Рыбачий прошли необычный обряд. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Туристы на полуострове Рыбачий прошли необычный обряд. О нем рассказал гид, который сопровождал группу.

- Странные такие: не рыбачат, в море китов смотреть идти не хотят, ехать по побережью тоже отказываются. Зато в один из дней оделись в странные одежды, как колдуны какие-то или маги. Девушку одну обернули в белые простыни и подожгли, потом ее в воду морскую окунули. Объяснили потом, что это был процесс перерождения, - сообщает Telegram-канал «На Мурманск / Всё о Кольском полуострове /Туризм, достопримечательности» (12+).

Часть этого процесса сняли на видео, которое набрало уже почти четыре тысячи просмотров.

Напомним: в Мурманской области может получить развитие необычный вид туризма - регион посетили шаманы.

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