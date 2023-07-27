В Мурманской области ожидается теплая погода с дождями

Воздух прогреется до +22, однако будет дождливо. Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 и 28 июля погода в Мурманской области сменит гнев на милость, давая северянам немного погреться на солнышке. Воздух прогреется до +22, однако будет дождливо.

- Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха днем +16+22 градуса, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

29 июля ожидается формирование активного циклона над Белым морем, из-за чего дождей станет больше, а температура воздуха вновь понизится.

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