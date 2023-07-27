Рыбаки рассказали, где нашли пропавшую в Умбе горбушу

В комментария к записи рыбаки сетуют, что теперь на Воронью поедут все, кому не лень, и сетями и другими запрещенными снастями все испортят. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летом 2023 года на юге Мурманской области обещали нашествие горбуши как в 2021-м, когда из воды ее доставали едва ли не руками. Но рыбаков ждало разочарование - в Умбе и Варзуге почти не клюет.

Оказалось, что горбуши много в других местах. В паблике«Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове» (16+) опубликовали видео, как вода реки Воронья буквально кипит из-за обилия рыбы. Автор ролика отмечает, что успел только снять все на видео, а после «люди в форме» попросили его удалиться.

В комментария к записи рыбаки сетуют, что теперь на Воронью поедут все, кому не лень, и сетями и другими запрещенными снастями все испортят.

Напомним: этим летом в водоемах Мурманской области заметили множество больного лосося. Специалисты отобрали пробы семги и горбуши с поражениями на кожных покровах, которые плавали в Коле, чтобы провести вирусологические исследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru