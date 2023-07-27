Жителей Варзуги предупреждают о выходящей к людям медведице с медвежатами

Жителей и гостей Терского берега в Мурманской области предупреждают о хищниках, которые появляются вблизи людей. Фото: Павел КЛОКОВ

Жителей и гостей Терского берега в Мурманской области предупреждают о хищниках, которые появляются вблизи людей.

- В течение трех дней на остановку общественного транспорта в селе Варзуга приходит медведица с тремя медвежатами. Будьте осторожны! - сообщили в местной Единой дежурно-диспетчерской службе.

Ранее в ЦУР Мурманской области сообщили о росте сообщений о встреченных в окрестностях населенных пунктов медведях. Косолапых видели в районе Корзуново, около старого аэропорта в Кировске и в других местах.

Напомним: медведицу с медвежатами также заметили рядом с Заполярным.

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