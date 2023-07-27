«Стоят черные мертвые деревья!» Жители Мурманской области бьют тревогу из-за прожорливых гусениц

Под Заозерском можно увидеть много мертвых деревьев. Фото: Ксения Шеховцова

Жители Мурманской области бьют тревогу из-за гибели гектаров леса. Причина - прожорливые гусеницы.

- В 2018 году я писала в отдел организации работ по охране, защите и воспроизводству лесов Управления лесного и охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области по поводу огромного количества гусениц в лесах Заозерска. Тогда мне ответили, что деревья умирают только при трехлетнем поедании листвы гусеницами, и что ничего с этим не сделать. Так вот, спустя шесть лет у нас стоят черные мертвые деревья, целые леса! Гусеницы загубили и деревья, и кустарники ягод под ними. У нас местами как будто выжженная земля. Это экологическая катастрофа. Теперь все сопки покрыты паутиной и мертвыми деревьями, - пожаловалась на странице губернатора Мурманской области в «ВКонтакте» Ксения Шеховцова.

Минприроды запросило у северянки координаты мертвого леса для выездной проверки совместно с Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора.

Напомним: гусеницы стали активно размножаться на Кольском полуострове из-за изменений климата.

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