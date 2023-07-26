В морском порту Архангельска произошел разлив нефтепродуктов

После инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Фото: epp.genproc.gov.ru

В морском порту Архангельска, в реке Северная Двина, произошел разлив нефтепродуктов. По предварительным данным, ЧП случилось при бункеровке судна дизельным топливом из железнодорожной цистерны.

После инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

- Сейчас проводятся мероприятия по локализации разлива. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры, - сообщили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле прокуратуры.

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