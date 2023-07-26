На водоемах Мурманской области с начала года погибли восемь рыбаков

Сейчас в самом разгаре лов горбуши, поэтому северянам напоминают правила безопасной рыбной «охоты». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Оперштаб региона привел печальную статистику - с начала 2023 года на водоемах в Мурманской области погибли восемь рыбаков. Сейчас в самом разгаре лов горбуши, поэтому северянам напоминают правила безопасной рыбной «охоты».

- Изучите район промысла. Сообщите родным и близким где будете находиться и время примерного возвращения. Учитывайте прогноз погоды, проверьте судно на исправность перед выходом на воду, не выходите на воду без жилетов. При выходе в море рекомендуется иметь при себе морскую радиостанцию, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Также не стоит употреблять на судне алкоголь - он ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.

Напомним: в Мурманской области на 20% увеличилось количество ДТП с участием детей.

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