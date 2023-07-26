Губернатор Андрей Чибис проведет встречу с жителями Умбы

Глава региона посетит поселок в рамках рабочей поездки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приглашает на встречу жителей Умбы. Глава региона посетит поселок в рамках рабочей поездки.

- Встреча состоится в пятницу, 28 июля, в 18.30 в Доме культуры на улице Беломорской, 1А. Приходите, обсудим все вопросы, - отметил Андрей Владимирович.

Напомним: в Мурманской области потребность по ФАПам полностью закроют к началу 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru