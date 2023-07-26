Губернатор Андрей Чибис проведет встречу с жителями Умбы

Глава региона посетит поселок в рамках рабочей поездки.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приглашает на встречу жителей Умбы. Глава региона посетит поселок в рамках рабочей поездки.
- Встреча состоится в пятницу, 28 июля, в 18.30 в Доме культуры на улице Беломорской, 1А. Приходите, обсудим все вопросы, - отметил Андрей Владимирович.
Напомним: в Мурманской области потребность по ФАПам полностью закроют к началу 2024 года.
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