В Мурманске на крыше магазина на улице Крупской обнаружили тело человека

Следователи проводят процессуальную проверку. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В Мурманске на крыше магазина, находящегося в доме на улице Крупской, снимают тело человека. Мужчина выпал из окна и погиб.

- Предварительно установлено, что мужчина проживал в доме, где находится магазин. Личность устанавливается, опрашиваются очевидцы произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Следователи проводят процессуальную проверку.

В Мурманске на крыше магазина, находящегося в доме на улице Крупской, снимают тело человека. Мужчина выпал из окна и погиб.

- Предварительно установлено, что мужчина проживал в доме, где находится магазин. Личность устанавливается, опрашиваются очевидцы произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Следователи проводят процессуальную проверку.