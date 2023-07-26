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НовостиПроисшествия26 июля 2023 12:52

В Мурманске на крыше магазина на улице Крупской обнаружили тело человека

В Мурманске мужчина выпал из окна на улице Крупской и погиб
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Следователи проводят процессуальную проверку. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Следователи проводят процессуальную проверку. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В Мурманске на крыше магазина, находящегося в доме на улице Крупской, снимают тело человека. Мужчина выпал из окна и погиб.

- Предварительно установлено, что мужчина проживал в доме, где находится магазин. Личность устанавливается, опрашиваются очевидцы произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Следователи проводят процессуальную проверку.

В Мурманске на крыше магазина, находящегося в доме на улице Крупской, снимают тело человека. Мужчина выпал из окна и погиб.

- Предварительно установлено, что мужчина проживал в доме, где находится магазин. Личность устанавливается, опрашиваются очевидцы произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Следователи проводят процессуальную проверку.