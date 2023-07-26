Туристический проект из Кандалакши представили Михаилу Мишустину

Проект создан в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Фото: Правительство Мурманской области

На совещании под руководством председателя Правительства РФ Михаила Мишустина представил свой туристический проект «Гостевые дома на Белом море» предприниматель из Кандалакши Алексей Скопинов.

Проект создан в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Туристический комплекс объединяет места размещения, ресторан с видом на Кандалакшский залив, пункт проката туристического снаряжения, причал, откуда стартуют морские прогулки на сапбордах, каяках, катерах и под парусом. Зимой комплекс пользуется спросом у любителей покататься на снегоходах.

Предприниматель также получил финансовую поддержку от правительства региона на развитие придорожного сервиса и благоустройство пирса.

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