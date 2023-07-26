В Мурманске ищут пропавшую пять дней назад пенсионерку

Северянка была одета в пальто в черно-белую клетку, черные брюки. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропала 61-летняя Лариса Громова. 21 июля пенсионерка ушла из дома (улица Челюскинцев, 34) и с тех пор она не выходит на связь, ее местонахождение не известно.

Северянка была одета в пальто в черно-белую клетку, черные брюки.

Тех, кто обладает информацией о пропавшей женщине, просят обратиться в полицию: 02 или 102 либо к волонтерам ПСО МурманСпас: 8 911 311 70 20.

Напомним: в Мурманской области завершили поиски школьной туристической группы из Москвы.

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