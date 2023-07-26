Жители Мурманска просят законодательно запретить кормить голубей

В парках и скверах в Мурманске можно увидеть таблички, которые запрещают кормить птиц. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В парках и скверах в Мурманске можно увидеть таблички, которые запрещают кормить птиц. Но есть северяне, которые считают, что эту практику надо расширить.

Так, на странице губернатора в «ВКонтакте» появилось обращение от мурманчанина под ником Paul Vitti, который просит на законодательном уровне запретить кормить голубей из окон многоквартирных домов.

- На улице Крупской женщина уже не первый год кормит голубей прям из окна своей квартиры. И продолжает это делать каждый день. Управы не найти. По-человечески просили, уговаривали, показывали, что все окна в отходах. С 5 утра прилетают на кормежку, носятся, дерутся. Никакого толку. Мало того, еда летит на отливы, они всю краску отбили, все когтями исцарапано, - возмущается северянин.

Напомним: летом 2023 года в Мурманской области впервые объявили карантин из-за птичьего гриппа. На данный момент на Кольском полуострове зафиксированы два очага болезни - на губе Ура и у озера Секретарское в Териберке.

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