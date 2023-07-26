История со счастливым финалом. Потерянного в аэропорту Сочи зайчика отправили маленькой хозяйке в Мурманск

Надо было спасать положение, поэтому зайку решили поскорее отправить хозяйке. Фото: t.me/aeroaer

В сочинском аэропорту поделились милой историей со счастливым концом. Так, маленькая пассажирка, летевшая из Сочи в Мурманск, забыла в воздушной гавани своего плюшевого зайца и тот без нее загрустил. Надо было спасать положение, поэтому зайку решили поскорее отправить хозяйке.

- Мы организовали для ушастого друга комфортное ожидание рейса, легкую экскурсию по аэропорту, а также перелет из Сочи в Мурманск. Сейчас путешественник уже вместе с хозяйкой, - рассказали в аэропорту Сочи.

Напомним: с начала года в аэропорту «Мурманск» обслужили более 671 тысячи пассажиров.

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