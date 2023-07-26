В центре Мурманска 1 августа ограничат движение и стоянку транспорта

Водителей предупреждают об ограничении движения транспорта в центре Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей предупреждают об ограничении движения транспорта в центре Мурманска. Оно будет действовать с 00.00 до 14.00 1 августа.

- Будут введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспорта, за исключением имеющих спецпропуска, на участке автодороги от дома №13 по улице Воровского до проспекта Ленина, - уточнили в администрации города.

Также в это же время ограничения вводятся по нечетной стороне в районе дома №3 по улице Пушкинской и по нечетной стороне вдоль площади Первоучителей.

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