С начала года в Мурманской области очистили 23 километра береговой линии

Всего за четыре года чище стали 168 километров побережья, к субботникам присоединились больше 6 тысяч эковолонтеров. Фото: Правительство Мурманской области

С начала этого года в Мурманской области в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» очистили 23 километра береговой линии.

- Для этого уже проведено 35 субботников, в которых приняли участие более 1,3 тысячи северян, - сообщили в правительстве региона.

Всего за четыре года чище стали 168 километров побережья, к субботникам присоединились больше 6 тысяч эковолонтеров.

Напомним: волонтеры, РГО и Северный флот собрали на острове Кильдин 6 тонн мусора.

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