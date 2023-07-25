Житель Мурманска разбил камнем две машины и покалечил владельца авто

Суд назначил виновнику 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске вынесли приговор 23-летнему молодому человеку, который разбил чужие авто и покалечил человека. Северянина обвиняли по части 2 ст. 167 УК РФ и части 2 ст. 111 УК РФ.

Так, в ночь с 1 на 2 сентября пьяный мурманчанин повредил камнем припаркованные на улице Нахимова два автомобиля, причинив значительный материальный ущерб собственникам.

- Действия молодого человека заметил владелец одной из машин. Осужденный ударил мужчину тем же камнем по голове, причинив ему тяжкие травмы, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд назначил виновнику 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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