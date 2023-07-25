В Полярных Зорях простились с погибшим под Лисичанском участником СВО

В Полярных Зорях простились с участником СВО Сергеем Дроздовым. Фото: администрация города Полярные Зори

В Полярных Зорях простились с участником СВО Сергеем Дроздовым. Северянин погиб 9 июля при выполнении боевой задачи в районе Лисичанска, ЛНР.

- Сергей служил командиром отделения 17-го отряда БАРС. Вечная память нашему земляку, с честью и достоинством выполнившему свой долг, геройски погибшему защищая нашу спокойную мирную жизнь, - отметил глава администрации муниципалитета Максим Пухов.

Напомним: в Кольском районе родственникам погибших на СВО бойцов вручили награды.

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