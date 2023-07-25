В Мурманске в партии слив из Краснодарского края обнаружили возбудитель оспы

Собственнику продукции объявили предостережение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле в Мурманске в партии слив из Краснодарского края обнаружили опасный возбудитель оспы - потивирус шарки. Это подтвердила проведенная в лаборатории вирусологическая экспертиза.

- Оспа сливы, также известная как шарка, является наиболее разрушительным вирусным заболеванием косточковых плодов. Болезнь поражает персики, абрикосы, сливы, нектарин, миндаль, а также сладкую и терпкую вишню, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Вирус передается тлей и при переносе зараженного растительного материала на новые места. Оспа сливы не представляет опасности для людей, но она может испортить товарный вид фруктов. Единственный способ справиться с болезнью — уничтожить все зараженные деревья, что может привести к значительным экономическим потерям.

Собственнику продукции объявили предостережение.

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