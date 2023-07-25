Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в Мурманске

Замыкает рейтинг вакансия врача анестезиолога-реаниматолога, чья зарплата может превышать 120 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob проанализировали рынок вакансий в Мурманске и назвали самые высокооплачиваемые из них.

Так, в июле в областном центре больше всего платить готовы старшему механику − от 200 тысяч рублей. На втором месте предложение для мастера строительно-монтажного участка с зарплатой в 180 тысяч рублей.

Также зарплату свыше 100 тысяч рублей предлагают ведущему технологу (140 тысяч) и директору гипермаркета предлагают (125 тысяч).

Замыкает рейтинг вакансия врача анестезиолога-реаниматолога, чья зарплата может превышать 120 тысяч рублей.

Напомним: Мурманск оказался на втором месте по уровню отраслевых зарплат в России.

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