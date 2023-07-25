Самый длинный дом в Мурманске украсят новыми муралами

Художники будут украшать муралами в том числе самый длинный дом в России, находящийся в Первомайском округе. Фото: vk.com/rostmurmansk

В Мурманске в третий раз пройдет фестиваль урбан-арта «РОСТ», которому будет дан старт 1 августа. В этом году главной темой культурного события станет преемственность, связь прошлого, настоящего и будущего, забота об истории.

Художники будут украшать муралами в том числе самый длинный дом в России, находящийся в Первомайском округе.

- Там создадут новые росписи, а также очистят от следов вандализма существующие советские панно. Запланирована работа 12 команд художников из 8 регионов России, от Севастополя до Владивостока, - сообщили в минграде Мурманской области.

Ранее в рамках фестиваля на фасадах домов в Росте появился 31 новый мурал, различные по теме и технике исполнения.

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