Бастрыкину доложат об инциденте с тургруппой школьников в Мурманской области

В установленное время путешественники не вышли на связь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

24 июля в Мурманской области не вышла на связь туристическая группа школьников из Москвы, которые отправились в поход по Кольскому полуострову. К счастью, вскоре путешественники вышли на контакт с МЧС - оказалось, что у ребят и их сопровождающих не ловил телефон, с ними все хорошо.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Мурманской области представить доклад о ходе проверки и причинах произошедшего.

- Следственными органами была организована доследственная проверка, в ходе которой местонахождение туристической группы установлено. Жизни и здоровью участников похода ничего не угрожает, - сообщили в СУ СКР региона.

Напомним: завершены поиски пропавшего в районе реки Чуна рыбака.

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